https://static.news.ru/photo/f0e28c5c-5b07-11e9-a01b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/Global Look Press

Министр обороны Сергей Шойгу оценил стремление молодых российских конструкторов, которые работают над созданием новейших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооружённых сил РФ.

По его словам, они были готовы за свой счёт отправиться в Сирию, чтобы провести испытания своих аппаратов и доказать их эффективность.

Дайте нам только возможность попробовать, показать, что это будет работать, — процитировал глава Минобороны слова разработчиков.

При этом он отметил, что конструкторы тестировали БПЛА на территории Сирии и за четыре года смогли оснастить армию передовым вооружением, которого нет у зарубежных военных, передаёт « Россия 1 ».

Ранее News.ru писал, что председатель Счётной палаты Алексей Кудрин прокомментировал высказывание Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.