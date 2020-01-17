https://static.news.ru/photo/f6ef9954-3942-11ea-be7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государства Североатлантического альянса не идут на встречу России в вопросе снижения военной напряжённости.

МИД РФ констатирует заморозку диалога между НАТО и Москвой по линии военных экспертов, следует из сообщения на сайте внешнеполитического ведомства.

Министерство посчитало сложившуюся ситуацию опасной. В МИД отмечают, что Альянс не может выйти за рамки мышления времён «холодной войны», в то время как Россия остаётся открытой к диалогу.

Как передавал NEWS.ru, США при поддержке союзников по НАТО проведут в марте 2020 года крупнейшие для себя военные учения в Европе. Манёвры могут пройти в том числе на территориях вблизи российской границы в Польше и Прибалтике. В учениях примут участие 20 тысяч американских военных и 17 тысяч человек из других государств Альянса.