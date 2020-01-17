Государства Североатлантического альянса не идут на встречу России в вопросе снижения военной напряжённости.
МИД РФ констатирует заморозку диалога между НАТО и Москвой по линии военных экспертов,
Министерство посчитало сложившуюся ситуацию опасной. В МИД отмечают, что Альянс не может выйти за рамки мышления времён «холодной войны», в то время как Россия остаётся открытой к диалогу.
Как передавал NEWS.ru, США при поддержке союзников по НАТО проведут в марте 2020 года крупнейшие для себя военные учения в Европе. Манёвры могут пройти в том числе на территориях вблизи российской границы в Польше и Прибалтике. В учениях примут участие 20 тысяч американских военных и 17 тысяч человек из других государств Альянса.
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