Захарова: стабильность Азербайджана и Армении является приоритетом РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала конфликт в Нагорном Карабахе. По её словам, для РФ важна стабильность Армении и Азербайджана.

По её словам, Москва не играет на чувствах народов других стран, а также не занимается «пустой риторикой».

Уникальность сегодняшней ситуации заключается в том, что при наличии собственных национальных интересов — они у нас есть и мы их отстаиваем — в приоритетном плане для нас важна стабильность как Азербайджана, так и Армении, и их отношения для нас являются принципиально важными, — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова отметила, что благодаря дипломатическим усилиям РФ, удалось достичь результата. Она заявила о большой роли лично президента Владимира Путина в работе над переговорами между главами МИД Азербайджана и Армении в Москве.

Надо начинать, мне кажется, любой разговор о нагорнокарабахском урегулировании и о ситуации между двумя странами с понимания и напоминания о том, кто есть истинный друг, а кто не совсем, — добавила она.

По словам дипломата, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ставил своей задачей не сближение сторон, а выработку документа для урегулирования конфликта.

Как писал NEWS.ru, в результате состоявшихся в Москве 9 октября консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Армения и Азербайджан договорились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе. Позже обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.