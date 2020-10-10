Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе

https://static.news.ru/photo/f0f832f6-0adc-11eb-b69d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Министерства обороны Азербайджана и Армении обвинили друга в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе.

Игнорируя объявленное 10 октября с 12.00 гуманитарное перемирие, азербайджанские подразделения в 12.05 предприняли атаку на участок "Карахамбейли". Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры по пресечению атаки противника, — написала в Facebook пресс-секретарь армянского ведомства Шушан Степанян.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили об обстреле армянскими военными городов Тертер и Агдам.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что армянские войска нарушают режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и обстреливают населённые пункты на линии соприкосновения.

В результате состоявшихся в Москве консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. Кроме того, Баку и Ереван условились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.