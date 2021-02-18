В МИД РФ рассказали, зачем НАТО нужна «российская угроза»

https://static.news.ru/photo/91de225e-7200-11eb-8c8a-96000091f725_660.jpg Фото: imago stock&people

«Угроза с Востока» используется странами Запада для сохранения единства в Североатлантическом альянсе. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Для нас очевидно, и я думаю, что это очевидно сегодня всем, что фактор так называемой угрозы с Востока используется прежде всего для сохранения единства в НАТО, которое в последнее время даёт серьёзные трещины, — цитирует ТАСС представителя МИД.

Так Грушко прокомментировал заявления главы НАТО Йенса Столтенберга о том, что новая стратегическая концепция НАТО, которая должна быть принята на саммите в этом году, будет нацелена на сдерживание России и Китая.

Ранее в Министерстве обороны США заявили, что Россия представляет угрозу для всех союзников по НАТО. При этом в военном ведомстве намерены работать с Москвой там, где существует обоюдный интерес.

Как сообщал NEWS.ru, по словам Столтенберга, НАТО открыта к сотрудничеству, но в то же время при необходимости готова к противостоянию с Россией. Он подчеркнул, что не видит противоречий в том, чтобы сдерживать российские власти в то же время поддерживать с ними конструктивный диалог.