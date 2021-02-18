МИД РФ будет добиваться освобождения осуждённых в США россиян

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В МИД РФ прокомментировали обвинения внешнеполитического ведомства Латвии в сторону российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва. Его обвинили в героизации нацизма. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала такие заявления зарубежной стороны чушью.

Комментируя запрет на посещение Латвии Соловьёвым, Захарова отметила, что у министра иностранных дел прибалтийского государства Эдгара Ринкевичса, скорее всего, не было возможности ознакомиться с исходным материалом. Это связано с блокированием...