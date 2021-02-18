МИД РФ будет добиваться освобождения осуждённых в США россиян

Москва не оставит попыток добиться освобождения из американской тюрьмы российского лётчика Константина Ярошенко и других граждан РФ, оказавшихся за решёткой в США, и не даст Вашингтону спокойной жизни. Об этом предупредила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что Штаты так и не ответили на запросы РФ о том, проходил ли Ярошенко медицинские обследования.
И далее будем энергично добиваться скорейшего освобождения российского гражданина и других подвергшихся репрессиям россиян. Мы не отступимся, не дадим вашингтонской администрации спокойной жизни. Мы будем требовать соблюдения законных прав наших граждан, — заверила Захарова на брифинге.