Меркель отреагировала на переписку Лаврова с главами МИД ФРГ и Франции

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что не удивлена обнародованием российским Министерством иностранных дел переписки глав МИД «нормандской четвёрки». По её словам, некоторые свои письма она находит в газетах, сообщает РИА Новости.

То, что письма обнародованы, не является столь удивительным. Я читаю многие свои письма в газетах. В этом смысле, скрывать нечего, — подчеркнула Меркель.

МИД России 17 ноября опубликовало переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Данный шаг в министерстве объяснили тем, что позиция Москвы и её роль в урегулировании ситуации в Донбассе подвергаются искажению.

Ранее стало известно, что публикация переписки главы МИД РФ Сергея Лаврова с министрами из Франции и Германии является новым рубежом в развитии российской дипломатии. Так считает политолог Алексей Зудин. Он отметил, что до этого Россия не публиковала подробности переговоров.