Матвиенко «с огромным интересом» несколько раз прочла статью Путина

https://static.news.ru/photo/fa5b192c-b22f-11ea-812a-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что несколько раз «с огромным интересом» прочитала статью Владимира Путина, опубликованную в американском журнале The National Interest. По её словам, ценность текста, написанного главой государства, заключается в её документальности и наличии фактов, которые невозможно опровергнуть.

Публикация отвечает на важнейшие вопросы истории «исключительно аргументировано», подчеркнула сенатор.

Видно, что президент сам много работал с архивами. Чувствуется, насколько мотивирован был Владимир Владимирович, насколько было важно всё это выразить, попытаться донести до каждого, — сказала Матвиенко.

Она высказала мнение, что сохранение правды и памяти о Великой Отечественной войне для Путина стало одной из важнейших нравственных и личных миссий. Сегодня, по её словам, как никогда актуально дать объективный анализ причин Второй мировой и извлечь уроки, чтобы не допустить подобного в будущем. Матвиенко призвала сохранить для потомков всю правду о войне, как она есть, без искажений.

Сенатор также отметила, что в статье чётко изложены основы для формирования ответственных подходов к международной безопасности.

Можно быть абсолютно уверенным, что специалисты международники, политики в самых разных странах уже начали досконально скрупулёзно препарировать статью и её изучать, — подчеркнула Матвиенко.

Председатель Совфеда добавила, что Россия в последние годы открывает свои архивы для исследования, и призвала западные страны следовать этому примеру, чтобы не допустить искажения истории впредь.

Ранее российский лидер написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В материале Путин говорит о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают о ней. Политик также указывает на попытки ревизии её итогов, что угрожает принципам мирного развития. Путин приводит исторические факты и даёт им свою оценку, ссылаясь на архивные данные.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, статья появилась на страницах именно этого журнала, так как была задача опубликовать её в солидном издании, которое имеет умных читателей.

The National Interest издаётся экспертным Центром национальных интересов в Вашингтоне. Однако, как писал NEWS.ru, в последние годы этот нишевый журнал теряет репутацию, которая считается неоднозначной. Его владельца Дмитрия Саймса обвиняют в неприкрытом продвижении интересов Кремля в США. Раньше программные материалы российского лидера появлялись в таких уважаемых изданиях как, например, The Wall Street Journal.