Песков объяснил выбор в пользу американского журнала для статьи Путина

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин рассказал о том, что происходит в его кабинете в Кремле. По его словам, в помещении бывают жёсткие разговоры.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1». Журналист спросил у него, какая «энергетика» в его кабинете. Вы знаете, я даже не думаю об этом, — ответил глава государства....