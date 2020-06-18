Песков объяснил выбор в пользу американского журнала для статьи Путина

https://static.news.ru/photo/a5411156-b1aa-11ea-9d39-fa163e074e61_660.jpgПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, почему историческая статья Владимира Путина появилась на страницах американского журнала.
По его словам, выбор был сделан в пользу солидного издания, которое имеет умных читателей. Таковым оказался National Interest, издаваемый экспертным Центром национальных интересов в Вашингтоне.
Статья объёмная. Мы ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди, — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что текст Владимира Путина 18 июня размещён на шести страницах сайта издания. Статья называется «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». Президент РФ рассказывает историю Второй мировой, а также объясняет причины её появления. Он ссылается на архивные данные.