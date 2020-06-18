Политика

Песков объяснил выбор в пользу американского журнала для статьи Путина

00:28, 19 июня 2020
Президент РФ Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, почему историческая статья Владимира Путина появилась на страницах американского журнала.

По его словам, выбор был сделан в пользу солидного издания, которое имеет умных читателей. Таковым оказался National Interest, издаваемый экспертным Центром национальных интересов в Вашингтоне.

Статья объёмная. Мы ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что текст Владимира Путина 18 июня размещён на шести страницах сайта издания. Статья называется «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». Президент РФ рассказывает историю Второй мировой, а также объясняет причины её появления. Он ссылается на архивные данные.

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