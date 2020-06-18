Путин выпустил статью о Второй мировой войне в американском журнале

https://static.news.ru/photo/f25ef4f6-b18e-11ea-a2ec-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Статья президента Владимира Путина о Второй мировой войне вышла в журнале National Interest. Текст главы государства размещён на шести страницах сайта издания. Статья называется «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».

Путин рассказывает историю Второй мировой, а также объясняет причины её появления. Он ссылается на архивные данные. Текст опубликован на сайте журнала.

В публикации глава государства отмечает, что Иосиф Сталин «не опозорил себя встречей с Гитлером». А причина ВОВ кроется в решениях, которые были приняты после Первой мировой войны.

Политик приурочил статью к 75-летию Победы. В материале повествуется о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают об этом.

Кроме того, глава России предложил обсудить на саммите «пятёрки» ООН (Россия, Китай, Франция, США и Великобритания) общие принципы в мировых делах, контроль над вооружениями и другие вопросы безопасности.

Впервые о написании статьи Путин сказал на пресс-конференции в 2019 году. Как писал NEWS.ru, 14 июля Песков рассказал, что глава государства написал статью, в которой речь идёт о некоторых событиях Второй мировой войны.