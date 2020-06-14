Путин написал статью о Второй мировой войне

https://static.news.ru/photo/4d36eb48-ae6c-11ea-9aa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин написал статью, в которой расскажет о некоторых событиях Второй мировой войны.

Да, президент уже написал статью, — сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, дата публикации статьи пока неизвестна. Президент позже решит, когда его работа выйдет в свет. Об этом сообщат позднее.

Ранее Россия предложила членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Документ призывает внести в учебники по истории в странах — участницах Совета Европы правдивую информацию о войне.

В последнее время участились попытки переписать ход и итоги Второй мировой войны. Например, недавно Белый дом опубликовал в Instagram видеозапись, на которой победителями нацизма названы только Соединённые Штаты и Великобритания. О роли СССР в разгроме нацистов нет никаких упоминаний.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась сообщением Белого дома в соцсетях, где победителями нацизма названы только США и Великобритания. По её мнению, этот шаг направлен на нейтрализацию эффекта от принятия двумя президентами совместного заявления, которое посвящено 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе, где отмечались вклад многих стран и народов, жертвенность миллионов военных и граждан в борьбе против нацистского режима.