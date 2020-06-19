Статья президента Владимира Путина, приуроченная к 75-летию окончания Второй мировой войны, примечательна не только своим содержанием, но и журналом, в котором она была опубликована. Если раньше программные материалы российского лидера появлялись в таких уважаемых изданиях, как The Wall Street Journal, то на это раз был выбран нишевый журнал с неоднозначной репутацией The National Interest. Его владельца Дмитрия Саймса обвиняют в неприкрытом продвижении интересов Кремля в Америке.

Вашингтонской The National Interest особенно любим российскими СМИ за то, что активно освещает тематику советского и российского оружия. Причём в большинстве случаев аналитики издания признают превосходство тех или иных единиц советско-российской военной техники над американскими аналогами. Как ни странно, у подобных материалов есть преданные, хоть и немногочисленные читатели в США. Однако массовой аудиторией их не назовёшь.

Журнал был основан в 1985 году как печатный орган вашингтонского аналитического Центра национальных интересов. До 2011 года организация носила имя президента Ричарда Никсона, который создавал фонд для продвижения собственных внешнеполитических взглядов, основанных на реализме. Знаменитая статья Френсиса Фукуямы «Конец истории?» появилась именно на страницах The National Interest.

В последние годы, однако, журнал начал терять свою репутацию. Апогеем этого процесса стал разрыв семейного фонда Ричарда Никсона с аналитическим центром и издаваемым им журналом в 2011 году. Пресс-релиз, сообщавший об этом, был написан обтекаемо, но издание Politico истолковало его однозначно.

Для сторонников республиканцев, членов их семей и бывших политических помощников, которые входят в совет Фонда Никсона, Центр и, в частности, его президент Дмитрий Саймс, стали порочить имя Никсона, — заключало Politico. — По их мнению, Саймс, видный адвокат российской политики, оправдывал автократа Владимира Путина и даже нападал на кандидата в президенты от их партии Джона Маккейна за его осуждение вторжения России в Грузию.

Президент Центра национальных интересов и издатель The National Interest Дмитрий Саймс родился и учился в Москве, а затем эмигрировал из Советского Союза в США. В последние годы Саймс был фигурантом нескольких политических скандалов в США, в том числе «российского дела». Именно Центр национальных интересов в апреле 2016 года организовал встречу кандидата в президенты Дональда Трампа со сторонниками в отеле «Мэйфлауэр». На мероприятии присутствовал и российский посол Сергей Кисляк, что позже станет одним из эпизодов расследования российского вмешательства в президентские выборы в США.

Дмитрий Саймс Wikimedia

Осуждённая за работу незарегистрированным иностранным агентом россиянка Мария Бутина также назвала Саймса в качестве одного из своих координаторов в Америке. После того, как вскрылось участие Саймса в «российском деле» и покровительство Бутиной, он, очевидно, превратился в нерукопожатную персону в США. Зато с 2018 года начал вести передачу на российском телевидении.

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в разговоре с NEWS.ru объяснил выбор издания для публикации статьи Путина личной дружбой российских чиновников с Дмитрием Саймсом. Однако, расчёт, по его мнению, был сделан неверно, и в Москве плохо понимали, до какой степени деградировала репутация когда-то респектабельного журнала.

Это также можно объяснить тем обстоятельством, что более влиятельные и респектабельные издания не взяли бы сегодня статью такой направленности, такого объёма и с такими трудностями в проверке фактов. У сайта The National Interest есть небольшая аудитория, но это уже почти маргинальная группа. Возможно, в Москве также полагали, что сам Саймс куда-то вхож и покажет статью кому надо (советнику по нацбезопасности О’Брайену, например). Но Саймс, в общем-то, уже давно никто в Вашингтоне и не имеет ни доступа, ни влияния. Так что я бы сказал, что пиар-мероприятие по размещению статьи президента было плохо подготовлено. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

В 2006 году программная статья Владимира Путина была опубликована в авторитетном экономическом издании The Wall Street Journal. Однако после событий в Крыму и на востоке Украины, а также «российского дела», сложно себе представить, что подобная газета вновь станет зарубежной площадкой для творений российского лидера.