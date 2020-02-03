https://static.news.ru/photo/c68c046e-465d-11ea-a040-fa163e074e61_660.jpg Борис Иванюженков Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Освободившийся мандат депутата Госдумы от КПРФ перейдёт бизнесмену, бывшему министру спорта Борису Иванюженкову, ранее оспаривавшему его в суде у экс-кандидата в президенты Павла Грудинина. Мандат освободился после досрочного прекращения полномочий депутата Михаила Авдеева.

Мандат перейдёт по очереди следующему по списку за освободившимся мандатом, за Авдеевым, — сообщил «Интерфаксу» зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин.

По решению Центральной избирательной комиссии от 29 января в партсписке по Московской области следующим за Авдеевым (четвёртый в группе) стоит Иванюженков (шестой). Кроме того, три кандидата были исключены из списка: Николай Васильев (первый), Константин Черемисов (третий) и Александр Наумов (пятый). Второе место занимал экс-депутат Алексей Русских, который в 2018 году перешёл в Совет Федерации.

Иванюженков был депутатом Госдумы VI созыва, в настоящее время он является вице-президентом Паралимпийского комитета РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее КПРФ оспаривала решение суда, запретившее Центральному комитету компартии передавать мандат Павлу Грудинину. Мещанский суд назвал решение КПРФ противоречащим позиции Конституционного суда о порядке передачи мандата. Незадолго до этого Центризбирком отказал партии в депутатском кресле для Грудинина после кончины народного избранника от коммунистов, нобелевского лауреата Жореса Алфёрова. Формальной причиной такого решения стали зарубежные банковские счета Павла Грудинина. В компартии тогда заявили, что готовы дойти до Верховного суда.