Лукашенко заявил, что он «намертво» в команде с Путиным

https://static.news.ru/photo/97ccb3aa-4f38-11eb-b122-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в политике он «намертво» в одной команде с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он уточнил, что его туда «загнали».

Нас загнали уже намертво в одну команду, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Лукашенко.

Таким образом он ответил на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным.

Как писал NEWS.ru, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин заявил, что российско-белорусские отношения в 2021 году останутся на прежнем уровне. По его словам, ждать интеграции двух стран не надо.

Политолог Армен Гаспарян считает иначе. По его мнению, в 2021 году ситуация с объединением РФ и Белоруссии сдвинется с мёртвой точки. По его словам, у Белоруссии нет другого варианта помимо союза с РФ, в противном случае страну растащат. Эксперт уверен, что Москва уже передала значительный пакет документов по интеграции, теперь его должны одобрить в Минске.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Минск и Москва могут подписать соглашение о перенаправлении части экспорта Белоруссии из Литвы в порты России в 2021 году. Оно, по словам государственного деятеля, «вполне возможно» в части существующих объёмов «с учётом договорённостей и текущих вопросов», вырабатываемых сейчас между компаниями.

Сейчас между Россией и Белоруссией идут переговоры об экспорте белорусских нефтепродуктов через российскую инфраструктуру. Также ранее обсуждалось перенаправление экспорта нефтепродуктов из литовских портов в российские. Вице премьер оценивал возможный объём в 4–6 млн тонн.