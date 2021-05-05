Лавров заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе нормализовалась

https://static.news.ru/photo/33419f5c-ae49-11eb-a76e-96000091f725_660.jpg Степанакерт Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Ситуация в Нагорном Карабахе нормализовалась. Однако бывают незначительные инциденты, которые эффективно регулируют российские миротворцы. С соответствующим заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт РИА Новости.

В нагорнокарабахском урегулировании мы наблюдаем позитивные тенденции. Ситуация на земле существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности, он развёрнут вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, — отметил российский политик на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

По его словам, трёхсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров «работает активно, ритмично». Стороны заинтересованы в налаживании диалога между Баку и Ереваном. Это позволит обеспечить экономическое развитие Южного Кавказа.

В свою очередь глава армянского МИД подчеркнул, что он и его российский коллега «уже обсудили пару вопросов по нагорнокарабахскому урегулированию». Он напомнил о важности возвращения армянских пленных из Азербайджана.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Армению, где встретится с исполняющим обязанности главы правительства республики Николом Пашиняном. Визит станет продолжением интенсивного российского-армянского политического диалога. Стороны обсудят региональное сотрудничество, а также внешнеполитическую координацию в ЕАЭС, ОДКБ, ООН и других международных органах.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между двумя республиками, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа, армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.