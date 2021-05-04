Лавров встретится с Пашиняном в Армении

https://static.news.ru/photo/1715001e-ad89-11eb-92c7-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров и Никол Пашинян Фото: МИД России/flickr.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Армению, намеченного на 5-6 мая, встретится с исполняющим обязанности главы правительства республики Николом Пашиняном. Об этом сообщает МИД РФ.

Глава российского МИД также проведёт переговоры с и.о. министра иностранных дел Армении Арой Айвазяном. Визит станет продолжением интенсивного российского-армянского политического диалога, ориентированного на укрепление многопланового двустороннего сотрудничества, мира и стабильности на Кавказе, уверяют во внешнеполитическом ведомстве. Стороны обсудят региональное сотрудничество, а также внешнеполитическую координацию в ЕАЭС, ОДКБ, ООН и других международных органах.

Ключевой темой должна стать реализация трёхстороннего соглашения по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, заключённого Пашиняном и президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в ноябре 2020 года. Лавров обсудит с армянскими политиками восстановление инфраструктуры и разблокирование транспортных коммуникаций в регионе.

Пашинян 25 апреля подал в отставку с поста премьер-министра. Это решение стало необходимым для проведения досрочных выборов в республике, которые намечены на 20 июня.

Согласно Конституции Армении, после отставки премьер-министра парламент должен в семидневный срок выдвинуть кандидатов на пост, после чего проводятся выборы. Если премьер не будет избран, тогда через семь дней вновь проходят выборы. В том случае, если главу кабмина снова не удаётся избрать большинством голосов, тогда Национальное собрание распускается. После этого президент Армении назначает дату внеочередных парламентских выборов.