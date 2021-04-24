Премьер-министр Армении подал в отставку

https://static.news.ru/photo/58203368-a595-11eb-9393-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Степан Погосян/Photolure/ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Решение стало необходимым для проведения досрочных выборов в республике, намеченных на 20 июня, заявил политик во время телеобращения к народу.

Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов [в Армении] я сегодня подаю в отставку, — говорится в сообщении.

Глава кабмина до этого отмечал, что формально уйдёт в отставку в апреле текущего года для запуска механизма роспуска парламента, но сохранит руководящие полномочия в кабмине до голосования. По законам Армении внеочередные выборы в Национальное собрание проводят не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. Данную процедуру можно формально начать после отставки. Парламент распустят, если в течение 14 дней депутаты дважды не изберут премьера.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба Оника Гаспаряна. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Ранее вице-спикер парламента страны Ален Симонян сообщил, что Пашинян останется на своём посту до выборов, которые состоятся 20 июня. По его словам, иные же сценарии не обсуждались. Кроме того, он добавил, что из-за досрочных выборов в стране отменят военное положение, писал NEWS.ru.