Лавров прокомментировал политику Турции на постсоветском пространстве

https://static.news.ru/photo/3359c3e2-e1a5-11e9-8daa-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press

Руководство Турции не преследует цели создания «Великого Турана», так как страны с преобладающим тюркским населением на постсоветском пространстве вряд ли поддержат такую инициативу. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров.

Если же говорить о «Великом Туране» как наднациональном образовании в историческом смысле, не думаю, что Турция преследует такую цель. Не вижу, как в реальности страны, бывшие частью СССР и ставшие независимыми государствами, могут эту идею в каком-то виде поддерживать, — заявил министр в эфире телеканала РБК.

Лавров добавил, что страны, о которых идёт речь, наоборот работают над укреплением собственной независимости и суверенитета. При этом он отметил, что у Анкары есть естественные союзники — это соплеменники, говорящие на одном языке.

Как сообщал NEWS.ru, лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре работу центра мониторинга по соблюдению перемирия в Нагорном Карабахе.