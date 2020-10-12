Кремль высоко оценил проделанную работу по Карабаху

https://static.news.ru/photo/abbe6b48-0c75-11eb-bb44-fa163e074e61_660.jpg Фото: maria.zakharova.167/facebook.com

В Москве высоко оценили факт приезда глав МИД Армении и Азербайджана в Россию и достигнутые договорённости по Нагорному Карабаху. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы высоко оцениваем сам факт приезда двух министров, которые откликнулись на инициативу президента Путина и приехали в Москву. Высоко также оцениваем работу, которая была проделана президентами Путиным, Алиевым и премьер-министром Пашиняном, — цитирует РИА Новости Пескова.

Он добавил, что Кремль высоко оценивает и «решение о гуманитарной паузе», которые было достигнуто по итогам переговоров. Песков сообщил, что Москва сейчас «очень внимательно наблюдает за ситуацией», касающейся нарушений режима прекращения огня.

Выполнение достигнутых договорённостей чрезвычайно важно, чтобы в перспективе выйти полностью на отказ от боевых действий и переход к политико-дипломатическим средствам в урегулировании этого конфликта, — подчеркнул Песков.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, договорённости между Баку и Ереваном о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха, достигнутые 9 октября, не соблюдаются в полной мере. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Вскоре после достижения договорённостей Армения и Азербайджан начали обвинять друг друга в их нарушении. Спустя три дня в Баку сообщили, что Вооружённые силы Армении нанесли удар по Агдамскому району в Нагорном Карабахе. Лавров надеется, что дальнейшие контакты помогут реализовать договорённости по Нагорному Карабаху.