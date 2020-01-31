В Кремле отреагировали на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нарушении соглашения по Сирии. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва действует согласно сочинским договорённостям.
Представитель Кремля подтвердил, что ситуация в сирийском Идлибе «оставляет желать лучшего» и вызывает серьёзную обеспокоенность,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договорённостей по Сирии. По его словам, в связи с этим турецкая сторона намерена действовать самостоятельно. Эрдоган подчеркнул, что терпение Анкары заканчивается из-за регулярных атак правительственных сил Сирии в провинции Идлиб.
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