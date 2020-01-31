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Развитие Соединёнными Штатами Америки отношений с другими странами — суверенное право Белого дома, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал визит госсекретаря США Майкла Помпео в государства СНГ и на Украину. Дипломат, кроме Киева, посетил Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

В данном случае это абсолютно самостоятельное явление, это суверенное право каждой страны осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане, — цитирует чиновника ТАСС. На Украине Помпео встретился с главой...