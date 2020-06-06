Косачев назвал хорошей новостью продление решения ОПЕК+ по нефти

Решение о продлении сокращения добычи нефти в рамках договорённостей ОПЕК является положительным. Оно свидетельствует о действии достигнутых ранее соглашений и готовности участников сделки их выполнять.
Такого мнения придерживается председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев,
Продление сделки — это подтверждение как готовности всех её участников и далее выполнять свои обязательства, так и дееспособности достигнутых ранее договорённостей. И то, и другое — хорошие новости, — оценил происходящее сенатор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр энергетики Александр Новак прокомментировал соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти. По его словам, все российские нефтедобывающие компании выступили с поддержкой этого решения.
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