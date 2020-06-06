Косачев назвал хорошей новостью продление решения ОПЕК+ по нефти

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Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал предложение государственного секретаря Майка Помпео о помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске. Он заявил, что это хороший жест.

По его словам, такое предложение можно приветствовать. Однако практическую необходимость иностранной помощи должны рассматривать специалисты, передаёт РИА Новости. Степень практической востребованности этого предложения должны оценивать специалисты, причём без какой-либо политики,...