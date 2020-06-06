Политика

Косачев назвал хорошей новостью продление решения ОПЕК+ по нефти

23:56, 06 июня 2020
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Решение о продлении сокращения добычи нефти в рамках договорённостей ОПЕК является положительным. Оно свидетельствует о действии достигнутых ранее соглашений и готовности участников сделки их выполнять.

Такого мнения придерживается председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, пишет ТАСС. Страны ОПЕК+ 6 июня договорились продлить апрельское соглашение о сокращении добычи нефти в 9,7 млн б/с до конца июля.

Продление сделки — это подтверждение как готовности всех её участников и далее выполнять свои обязательства, так и дееспособности достигнутых ранее договорённостей. И то, и другое — хорошие новости, — оценил происходящее сенатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр энергетики Александр Новак прокомментировал соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти. По его словам, все российские нефтедобывающие компании выступили с поддержкой этого решения.

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