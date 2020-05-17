Эль-Кувейт и Эр-Рияд приостановят добычу нефти на общем месторождении

https://static.news.ru/photo/dcfd589e-980e-11ea-8210-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Кувейт и Саудовская Аравия договорись приостановить на месяц добычу нефти на совместном месторождении «Аль-Хафджи», расположенном в нейтральной зоне на границе двух государств.

Как сообщила кувейтская газета Al Rai, приостановить нефтедобычу страны планируют с 1 июня. Объём производства на этом месторождении оценивается в 80 тыс. баррелей в сутки. Соглашение о возобновлении добычи в нейтральной зоне страны подписали в декабре 2019 года после трёхлетнего перерыва.

12 апреля страны ОПЕК+ заключили новое соглашение о сокращении добычи нефти. Россия и Саудовская Аравия — крупнейшие участники сделки — обязались сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая. Остальные страны обещали вернуться к уровню добычи октября 2018 года.

Как писал NEWS.ru, организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) ухудшила прогноз мирового спроса на нефть из-за пандемии коронавируса. По итогам 2020 года падение спроса может произойти на 9,07 млн баррелей в сутки, что на 2,23 млн баррелей больше, чем прогнозировалось ранее. Спрос на чёрное золото в среднем за год ожидается на уровне 91,1 млн баррелей в сутки. По оценкам организации, наиболее сильное падение спроса будет зафиксировано во II квартале 2020 года. Его могут смягчить только ослабление мер по борьбе с распространением коронавируса и экономический рост в ответ на дополнительные меры поддержки отрасли.