Эль-Кувейт и Эр-Рияд приостановят добычу нефти на общем месторождении

Кувейт и Саудовская Аравия договорись приостановить на месяц добычу нефти на совместном месторождении «Аль-Хафджи», расположенном в нейтральной зоне на границе двух государств.
Как
12 апреля страны ОПЕК+ заключили новое соглашение о сокращении добычи нефти. Россия и Саудовская Аравия — крупнейшие участники сделки — обязались сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая. Остальные страны обещали вернуться к уровню добычи октября 2018 года.
Как писал NEWS.ru, организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) ухудшила прогноз мирового спроса на нефть из-за пандемии коронавируса. По итогам 2020 года падение спроса может произойти на 9,07 млн баррелей в сутки, что на 2,23 млн баррелей больше, чем прогнозировалось ранее. Спрос на чёрное золото в среднем за год ожидается на уровне 91,1 млн баррелей в сутки. По оценкам организации, наиболее сильное падение спроса будет зафиксировано во II квартале 2020 года. Его могут смягчить только ослабление мер по борьбе с распространением коронавируса и экономический рост в ответ на дополнительные меры поддержки отрасли.
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