Российские нефтекомпании поддержали соглашение ОПЕК+

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти. По его словам, все российские нефтедобывающие компании выступили с поддержкой этого решения.
Представители ведомства консультировались как с правительством, так и с предприятиями,
Это консолидированное решение [о поддержке продления действующих квот], после всех консультаций с компаниями, правительством, — отметил глава министерства.
6 июня на очередной встрече стран ОПЕК+ участники продлили на июль параметры сокращения нефтедобычи, оговорённые для мая и июня. Из соглашения при этом вышла Мексика, сообщал NEWS.ru. Достигнутые договорённости уже положительно оценили в Кремле.
12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.
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