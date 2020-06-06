Российские нефтекомпании поддержали соглашение ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/608f99bc-a825-11ea-99ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch /Global Look Press

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти. По его словам, все российские нефтедобывающие компании выступили с поддержкой этого решения.

Представители ведомства консультировались как с правительством, так и с предприятиями, передаёт ТАСС. Решение было всеобщим.

Это консолидированное решение [о поддержке продления действующих квот], после всех консультаций с компаниями, правительством, — отметил глава министерства.

6 июня на очередной встрече стран ОПЕК+ участники продлили на июль параметры сокращения нефтедобычи, оговорённые для мая и июня. Из соглашения при этом вышла Мексика, сообщал NEWS.ru. Достигнутые договорённости уже положительно оценили в Кремле.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.