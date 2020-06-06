Песков оценил соглашение ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/5890bf72-a81e-11ea-a1cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал соглашение стран-участниц ОПЕК+. Он положительно оценил договорённости.

По его словам, принятое решение поможет в стабилизации мировых рынков, передаёт ТАСС.

Эти договорённости будут иметь положительный эффект для дальнейшей стабилизации энергетических рынков, — сказал он.

6 марта 2020 года на заседании ОПЕК+ страны — участницы соглашения не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти и не смогли согласовать продление сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля действие ограничений закончилось. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Против этого выступили Россия и Казахстан. Москва настаивала на продлении текущих договорённостей только на II квартал текущего года. Срыв переговоров вызвал обвал нефтяных котировок.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

6 июня, как писал NEWS.ru, сообщество нефтедобывающих стран продлило сокращение нефтедобычи на текущем уровне ещё на месяц — до конца июля. Однако из соглашения вышла Мексика, поэтому квоты были перераспределены: обязательства Мехико компенсируют за счёт дополнительного сокращения от Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.