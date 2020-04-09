Три участника ОПЕК+ не согласились снизить добычу нефти, идут прения

https://static.news.ru/photo/db5803fc-7a97-11ea-8a91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

Три государства не согласились снизить добычу нефти, как того требует соглашение ОПЕК+. Переговоры стран-нефтепроизводителей продолжаются, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

По информации издания, члены ОПЕК, Россия, Казахстан и Азербайджан договорились сократить общий объём добычи на 10 млн баррелей в сутки. Разногласия начались при обсуждении квот для отдельных участников сделки.

Сейчас настоящий вызов, обсуждаем распределение квот. Три страны не согласны, идут дискуссии. <...> Судя по всему, встреча закончится очень нескоро, — отметил собеседник ТАСС.

Как писал NEWS.ru, мировые цены на топливо рухнули 9 марта и за несколько недель снизились до двадцатилетнего минимума. Поводом стал срыв переговоров о сокращении добычи между РФ и Саудовской Аравией на фоне низкого потребления нефти из-за коронавируса.