Коммунисты пообещали сорвать введение QR-кодов

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов заявил, что коммунисты попытаются сорвать принятие правительственных законопроектов о QR-кодах. Он добавил, что в партии организуют масштабные уличные акции в Москве и регионах страны. Об этом сообщает URA.RU.

Протест против повсеместной QR-кодизации — главная тема нашей повестки, в Москве у нас акции против этого закона проходят каждые выходные, будем проводить их и дальше, нас поддерживает много людей, это важнейшая тема, — рассказал Обухов.

Парламентарий отметил, что планируется сбор подписей под обращениями к президенту с требованием отказаться от QR-кодов. Критики отмечают, что из-за QR-кодов пострадает бизнес.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев заявил, что если медик выступает против введения системы QR-кодов, то его нельзя называть врачом. По мнению политика, введение QR-кодов не является ограничением, а представляет собой жёсткий санитарный контроль.

Он также добавил, что практически 100% непривитых россиян заболевают COVID-19. При этом риск подхватить инфекцию среди вакцинированных людей составляет всего 3–5%.