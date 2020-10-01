Меркель встретится с Тихановской 

Встреча между канцлером Германии Ангелой Меркель и экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской пройдёт во вторник, 6 октября. Главной темой встречи станет ситуация в Белоруссии. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Во вторник, 6 октября, около 15:00 канцлер примет в ведомстве канцлера кандидатку в президенты Светлану Тихановскую. В центре беседы будет текущая ситуация в Белоруссии после президентских выборов, — рассказала Деммер на брифинге.
По её словам, Тихановская будет принята как «кандидат в президенты». Это будет отражено в протоколе встречи. Проведение пресс-конференции по итогам мероприятия не запланировано,
30 сентября Ангела Меркель во время выступления в бундестаге подтвердила проведение встречи с Тихановской. Ранее белорусская оппозиционерка встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Литву. После общения с французским лидером соратники Тихановской заявили о планах встречи с Меркель.
Как писал NEWS.ru, Тихановская высказала надежду, что Франция пригласит Россию для участия в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Белоруссии. Экс-кандидат в президенты считает, что Макрон во время встречи с ней продемонстрировал понимание ситуации в стране.
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