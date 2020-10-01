Меркель встретится с Тихановской 

https://static.news.ru/photo/bc1e75be-0496-11eb-9230-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Встреча между канцлером Германии Ангелой Меркель и экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской пройдёт во вторник, 6 октября. Главной темой встречи станет ситуация в Белоруссии. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Во вторник, 6 октября, около 15:00 канцлер примет в ведомстве канцлера кандидатку в президенты Светлану Тихановскую. В центре беседы будет текущая ситуация в Белоруссии после президентских выборов, — рассказала Деммер на брифинге.

По её словам, Тихановская будет принята как «кандидат в президенты». Это будет отражено в протоколе встречи. Проведение пресс-конференции по итогам мероприятия не запланировано, сообщает РИА Новости.

30 сентября Ангела Меркель во время выступления в бундестаге подтвердила проведение встречи с Тихановской. Ранее белорусская оппозиционерка встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Литву. После общения с французским лидером соратники Тихановской заявили о планах встречи с Меркель.

Как писал NEWS.ru, Тихановская высказала надежду, что Франция пригласит Россию для участия в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Белоруссии. Экс-кандидат в президенты считает, что Макрон во время встречи с ней продемонстрировал понимание ситуации в стране.