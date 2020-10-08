Задержат и экстрадируют: в Думе рассказали, как с Тихановской поступят в РФ

https://static.news.ru/photo/1667b3ce-0969-11eb-9921-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Внесение оппозиционного экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в российскую базу разыскиваемых лиц означает, что в случае приезда в нашу страну она может быть задержана и передана официальным властям соседней республики. Механизм взаимодействия в рамках Союзного государства прояснил зампредседателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.

Он отметил, что задержание предусмотрено процедурой после автоматического включения Тихановской в базу, а выдача последует в случае запроса от белорусской стороны.

Раз у нас есть такие форматы взаимоотношений с Белоруссией, то мы должны поддерживать друг друга и в такой деликатной сфере как юридическая, — цитирует Рыжака «Интерфакс».

Депутат подчеркнул, что «по правилам процедура такая норма прописана, и мы должны её соблюдать».

Как писал NEWS.ru, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская, 1982 года рождения, попала в базу разыскиваемых лиц МВД России на основании статьи Уголовного кодекса. В ведомстве пояснили, что это является техническим аспектом взаимодействия стран в рамках двустороннего соглашения. Там уточнили, что уголовное дело в отношении Тихановской в России не возбуждали.

Позже источник в российских правоохранительных органах уточнил, что о международном розыске речь не идёт, а официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск.

В Белоруссии уже два месяца продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Последняя, будучи вынуждена покинуть родину, выехала в Литву и получила поддержку западных политиков. При этом она заявила о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По её словам, она хотела бы понять, почему тот поддерживает Александра Лукашенко, чью победу на президентских выборах его политические противники и страны Запада не признали.

В штабе Тихановской заявили, что включение оппозиционерки в российскую базу разыскиваемых лиц её команде «малоинтересно».