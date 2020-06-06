Понятно, что вопросы отношения к пандемии и выходу из её жёсткого режима становятся всё более политизированными. Для Кремля важно, чтобы к моменту начала исторического голосования по пакету конституционных поправок напряжение, связанное со всеми ограничительными эпидемиологическими мерами, спало. И россиянин шёл бы на избирательный участок или призывал к себе волонтёра с урной для голосования с чувством морального облегчения от ощущения, что всё самое страшное уже позади и дальше будет пусть трудно, но куда более безопасно. Иными словами, сам плебисцит должен восприниматься как проявление общей — народа, медиков и, конечно же, власти — победы на коварным коронавирусом. Победили половцев и печенегов, а теперь и инфекцию.

В результате причитания мэра Москвы Сергея Собянина о том, что некоторые ограничения, в частности, обязательное ношение масок на улицах и перчаток в публичных местах, могут сохраняться ещё довольно долго — до сентября, а, может, даже до следующего февраля, не встречают понимания в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков был достаточно категоричным, заявив, что с какими-то прогнозами должны выступать специалисты в области эпидемиологии и вирусологии. К тому же Сергей Собянин, дескать, владеет полной информацией только по своему региону. А Россия Москвой не ограничивается.

С точки зрения современной российской корпоративной политики и этики, это очень серьёзный демарш. И понятно, что Песков позволил себе вставить такую «шпильку» влиятельному политику отнюдь не по своей инициативе. Не тот случай, чтобы «нести пургу». Ясно, что такое заявление было санкционировано. Равно, как и инициированная премьер-министром Михаилом Мишустиным проверка принятых Собяниным мер, прежде всего, в плане соблюдения прав и свобод человека, на их соответствие российским законам. Ясно было изначально, что ничего предосудительного Минюст в таких указах и не обнаружил бы — власть у нас не ошибается.

Но за всеми подобными знаками и предупреждениями видна воля президента, который хотел бы несколько остудить раж Сергея Семёновича. Уж слишком мэр прямо воспринял рекомендацию бороться с вирусом, исходя исключительно из местного понимания вопроса. Время собирать камни и время разбрасывать.

По мнению же Сергея Семёновича, жизнь может вернуться в свою обычную колею примерно через год. А что делать, если стопроцентно действенной вакцины создать за это время не удастся? Довольно трудно представить, как физически можно носить маски нашей морозной зимой, когда после нескольких вдохов на марле образуется солидная наледь. Очень страдают астматики, для которых в помещениях находиться в масках невыносимо. И если пользоваться ими до февраля, то последствия могут оказаться хуже самой инфекции.

Но вот только не стоит думать, что Собянин грудью защищает здоровье москвичей от излишне самонадеянного Кремля. Хотя нельзя не признать энергичность и своевременность ряда приятых им мер. Но у всего же есть границы. Многие подозревают экономическую подоплёку сохранения излишних ограничений: мол, недаром в Москве установили китайские автоматы по производству масок. А это ныне большой и очень прибыльный бизнес. К тому же в систему слежения, которая «выписывает» москвичам QR-коды, как утверждают, было вложено до 12 миллиардов. Причём соинвестором проекта выступил тот же Сбербанк, шефа которого, Германа Грефа, ныне относят и к политическим союзникам мэра. А пандемия дала, как утверждают, возможность обкатать новые технологии и не списывать огромные вложения в убытки. Между тем, даже статус ЧС не предусматривает введения каких-либо электронных пропусков.

Так что не зря Сергей Собянин уже анонсирует ускоренное снятие барьеров, превративших столицу в цифровой концлагерь, в политическом чутье ему не откажешь.