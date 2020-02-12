https://static.news.ru/photo/62c2cd0a-4e05-11ea-9f19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профильный комитет Госдумы утвердил второй пакет поправок к Конституции. Одним из ключевых изменений будет норма о лишении неприкосновенности экс-президента.

Об этом сообщает газета «Ведомости».

Согласно нововведениям, выдвинуть обвинение против главы государства сможет Госдума, а решение о снятии иммунитета должен будет принимать Совфед. Еще одна поправка подразумевает, что экс-глава государства получит иммунитет автоматически.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников прокомментировал инициативу рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию наделить всех президентов России правом пожизненного членства в Совете Федерации после окончания властных полномочий.