https://static.news.ru/photo/bc98c168-e4ec-11e9-850c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emmanuele Contini/Global Look Press

Встреча глав стран «нормандской четвёрки» может состояться в октябре-ноябре 2019 года, считает представитель кабмина в Верховной раде Ирина Верещук.

По моим прогнозам, она должна состояться осенью, октябрь-ноябрь-декабрь, — сказала Верещук в кулуарах заседания Рады.

Она также подчеркнула, что украинский лидер Владимир Зеленский работает над тем, чтобы скорее сделать данную встречу возможной.

Как ранее писал News.ru, сроки проведения саммита лидеров стран «нормандской четвёрки», в которую входят Россия, ФРГ, Франция и Украина, пока не согласовывались. Об этом сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.