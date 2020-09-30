Главы МИД России и Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/4e883d0c-0331-11eb-baf7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Мнацаканян рассказал российскому коллеге о ситуации, сложившейся в результате агрессии Азербайджана по всей протяжённости линии соприкосновения, — говорится на сайте армянского МИД.

Министры заявили о недопустимости шагов внерегиональных сил, которые направлены на уничтожение мира и стабильности в регионе.

Мнацаканян осудил вовлечённость Турции в боевые действия, которые ведут азербайджанские военные на границе двух государств, а также на линии соприкосновения, говорится в сообщении МИД Армении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои в Нагорном Карабахе прекратятся, если Ереван выведет свои вооружённые силы с этой территории. Азербайджанский лидер подчеркнул, что это является единственным условием прекращения конфликта. Об этом писал NEWS.ru.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Нагорный Карабах является частью Азербайджана. После Карабахской войны в 1992–1994 годах регион объявил о своей независимости. Большинство населения этой территории — армяне. Международное сообщество не признало независимость Нагорного Карабаха.