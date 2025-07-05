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05 июля 2025 в 09:43

ПВО отбила массированный налет дронов на российский регион

Врио губернатора Дронов: Новгородскую область пытались атаковать восемь БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над Новгородской областью силами противовоздушной обороны было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Дронов. По его словам, жертв и разрушений не зафиксировано.

Над территорией Новгородской области сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Жертв, пострадавших и разрушений нет, — написал руководитель.

В ночь на 5 июля украинские вооруженные формирования совершили атаку на территорию Тульской области. Системами противовоздушной обороны был уничтожен один вражеский беспилотный летательный аппарат. Предварительная информация свидетельствует об отсутствии пострадавших среди гражданского населения и каких-либо разрушений.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в интервью NEWS.ru охарактеризовал атаки с использованием дронов на российские города как террористические акты. По его мнению, подобные действия полностью соответствуют идеологической позиции украинского руководства. Политик высказался за восстановление смертной казни специально для организаторов таких нападений.

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