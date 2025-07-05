ПВО отбила массированный налет дронов на российский регион

Над Новгородской областью силами противовоздушной обороны было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Дронов. По его словам, жертв и разрушений не зафиксировано.

Над территорией Новгородской области сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Жертв, пострадавших и разрушений нет, — написал руководитель.

В ночь на 5 июля украинские вооруженные формирования совершили атаку на территорию Тульской области. Системами противовоздушной обороны был уничтожен один вражеский беспилотный летательный аппарат. Предварительная информация свидетельствует об отсутствии пострадавших среди гражданского населения и каких-либо разрушений.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в интервью NEWS.ru охарактеризовал атаки с использованием дронов на российские города как террористические акты. По его мнению, подобные действия полностью соответствуют идеологической позиции украинского руководства. Политик высказался за восстановление смертной казни специально для организаторов таких нападений.