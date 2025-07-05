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05 июля 2025 в 09:45

Овсяное печенье за 25 минут: быстрый и простой рецепт вкусняшки к чаю

Простой рецепт быстрого печенья к чаю Простой рецепт быстрого печенья к чаю Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аромат ванили, теплая корочка и мягкая серединка — это печенье возвращает в беззаботное детство. Готовится быстро, из самых обычных продуктов, но вкус у него совершенно особенный. Его можно подать к чаю, взять с собой или приготовить впрок на пару дней вперед.

Растопить 100 г сливочного масла, растереть с 100 г сахара и 1 яйцом. Добавить щепотку соли, ваниль и 1 стакан овсяных хлопьев. Осторожно всыпать 80 г муки и 0,5 ч. л. разрыхлителя. По желанию можете добавить горсть изюма или орешков. Из теста слепить небольшие лепешки и отправить их на противень, предварительно покрытый ковриком для выпечки или пергаментом. Выпекать при 180 °C около 15 минут — как только края начнут золотиться, можно вынимать.

  • Совет: для более насыщенного вкуса можно слегка обжарить овсяные хлопья на сухой сковороде перед добавлением в тесто.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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