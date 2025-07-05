Дюжина украинских дронов ударила по российским регионам ранним утром

Вооруженные силы Украины ударили дронами по четырем регионам России утром 5 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов. Из них восемь воздушных целей уничтожили над Брянской областью, две — над Рязанской, по одной — над Орловской и Новгородской областями.

С 6:00 мск до 8:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Брянской области, два БПЛА — над территорией Рязанской области и по одному БПЛА — над территориями Орловской и Новгородской областей, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в ночь на 5 июля на территории региона силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы было обнаружено и нейтрализовано свыше 25 украинских беспилотников. Дроны сбили в четырех муниципальных образованиях региона.