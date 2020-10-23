Эрдоган заявил о праве Турции на участие в разрешении ситуации в Карабахе

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Турция, как и Россия, имеет право участвовать в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

Если Россия хочет принять участие в решении карабахской проблемы, то и Турция считает, что у неё есть не меньшее право принимать такое же участие, — цитирует его РИА Новости.

По словам Эрдогана, ему неизвестно о возражениях Москвы по этому поводу.

Турецкий лидер также отметил, что Минской группе ОБСЕ не удалось добиться разрешения конфликта в Карабахе. Он выразил надежду, что Анкара вместе с Москвой могут сделать «верные шаги» и решить проблему.

Ранее NEWS.ru писал, что за участие Анкары в урегулировании ситуации в регионе высказался президент Азербайджана Ильхам Алиев. Свою позицию он обосновал тем, что Турция является единственным государством, которое имеет границы с тремя странами Кавказа.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.