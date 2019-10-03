https://static.news.ru/photo/f6470a88-c911-11e9-8679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин оценил выступление президента РФ Владимира Путина на ежегодном заседании Валдайского клуба в Сочи. По мнению эксперта, российский лидер фактически заявил о создании военного союза Москвы и Пекина.

В частности, Мухин обратил особое внимание на слова Путина о том, что Россия помогает создавать систему распознавания ракетного нападения партнёрам из Китая.

Это бомба в информационном смысле этого слова. Потому что речь идёт о формировании того, что так боялись на Западе — военного союза с Китаем, — сказал РИА Новости эксперт.

Он также назвал речь Путина примирительной, потому что он явно пытался совместить Запад с Востоком.

Кроме того, Мухин предположил, что если страны будут использовать для урегулирования конфликтов модель в Сирии, которая принадлежит России, то её западные партнёры «будут ревновать, будут пытаться создавать свои модели».

Потому что их модели не работают ни на Ближнем Востоке, ни в Азии, способствуя хаотизации международных отношений, — заключил он.

Как писал News.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные помогают китайским коллегам создать систему предупреждения о ракетном нападении. По его словам, такая система есть только у РФ и США. Глава России подчеркнул, что эта система кардинальным образом повысит обороноспособность КНР. При этом он отметил, что Россия и Китай никогда не дружат против кого-то, так как страны выступают за мир.