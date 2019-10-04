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В настоящее время США, которые считают себя единоличным лидером на международной арене, начинают сдавать позиции, а на первое место выходит Россия. Такое мнение выразила бывшая глава Министерства иностранных дел Испании Анна Паласио.

Она подчёркивает, что после присоединения Крыма Россия многими в мире воспринималась как сила деструктивная. Однако к настоящему моменту всё изменилось. Теперь РФ снова воспринимают в качестве сильного игрока на международной арене.

В частности, Паласио приводит в пример подписание Украиной «формулы Штайнмайера», которая подразумевает выполнение Минских соглашений.

Принятие Зеленским «формулы Штайнмайера» представляет собой важный шаг на пути к нормализации присутствия России в мире, а также ее связей с Европой и США, — говорит бывшая глава МИД Испании.

Паласио называет этот процесс «значительной победой Путина в его стремлении возродить Россию как глобальную державу».

Как ранее писал News.ru, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия должна вести себя «как нормальная страна», разделяющая западные ценности, если она хочет работать вместе с США.