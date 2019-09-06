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Президент США Дональд Трамп предложил разместить на круизных лайнерах жителей Багамских островов, чьи дома были разрушены в результате урагана «Дориан». Об этом он написал в Twitter.

Трамп также сообщил, что в настоящее время спасатели из США и других стран перемещают людей из сильно пострадавших от урагана районов Багамских островов в более безопасные места. По последним данным,...