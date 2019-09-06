Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия должна вести себя «как нормальная страна», разделяющая западные ценности, если она хочет работать вместе с США.
Россия продолжает содействовать нестабильности, поскольку она нарушает территориальную целостность своих соседей, — подчеркнул глава Пентагона в ходе своего выступления в Париже.
В ответ президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что отталкивать Россию — стратегическая ошибка, передаёт
Как писал News.ru, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что Штаты отрабатывают сценарий ведения ограниченной ядерной войны против России. Так он прокомментировал заявление помощника замглавы Пентагона Дэвида Трахтенберга о том, что ядерное оружие малой мощности необходимо американцам для сдерживания РФ.