Экономист объяснил, какую политику США будут проводить по отношению к РФ

Администрация американского президента Джо Байдена настроена проводить гибкую политику в отношении России, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев ФБА «Экономика сегодня». Визиты заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, по его мнению, свидетельствуют о наличии диалога между странами.

Начались разговоры о второй встрече Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, а Белый дом держит канал связи с Москвой открытым. <...> Принцип здесь простой. Если команда Байдена собирается получить уступки от Москвы, то она вводит санкции — например, как в Вашингтоне поступили с МФТИ, а если наоборот — придаёт рестрикциям символическую форму, — сказал Васильев.

Он подчеркнул, что Белый дом планирует использовать ограничительные меры в качестве инструмента давления на РФ. Однако Байдену не нужны радикальные рестрикции и право сената принимать антироссийские санкции в одностороннем порядке.

Васильев добавил, что в администрации президента США идёт борьба по поводу того, отказаться ли от санкций против «Северного потока — 2» или выполнить предвыборные обещания и добиваться остановки проекта. В США понимают, что газопровод будет запущен, а его заморозка создаст большие проблемы экономике ФРГ, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена добивается исключения санкций в отношении проекта «Северный поток — 2» из ежегодного оборонного бюджета США. Таким образом американский президент старается не допустить введения ограничительных мер против немецких компаний, задействованных в проекте.