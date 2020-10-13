Дмитрий Козак встретился в Бишкеке с президентом Киргизии

https://static.news.ru/photo/6ef06c6e-0d49-11eb-9778-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прилетел в Бишкек и встретился там с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом 13 октября сообщили представители пресс-службы лидера республики.

Отмечается, что на встрече также присутствовал новый премьер Киргизии Садыр Жапаров.

Накануне президент Жээнбеков в Бишкеке провёл встречу с заместителем руководителя администрации президента РФ Козаком, прибывшим в Киргизию по поручению президента России Владимира Путина. Во встрече также принял участие Садыр Жапаров, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы.

Протесты в Бишкеке начались после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования.

Как писал NEWS.ru, Государственный комитет национальной безопасности Киргизии признал незаконным решение суда о помещении бывшего президента республики Алмазбека Атамаева под домашний арест. Политика решили поместить в СИЗО ГКНБ.