Бывшего президента Киргизии поместили в СИЗО

https://static.news.ru/photo/de8d8eee-0d3a-11eb-ada4-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев (в центре) Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии признал незаконным решение суда о помещении бывшего президента республики Алмазбека Атамаева под домашний арест. Политика решили поместить в СИЗО ГКНБ.

Как сообщили в ведомстве, решение о домашнем аресте судья Первомайского суда принял под давлением. Это произошло во время массовых беспорядков на территории Бишкека.

Во время событий в ночь с 5 на 6 октября в отношении судьи было применено насилие, в результате чего им было подписано постановление об изменении меры пресечения в отношении Атамбаева под давлением, — цитирует ТАСС пресс-службу ГКНБ.

Протесты в Бишкеке начались после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования.

Как писал NEWS.ru, Алмазбек Атамбаев призвал действующего главу республики Сооронбая Жээнбекова сложить свои полномочия.