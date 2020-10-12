Экс-глава Киргизии призвал действующего президента уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/a2b57598-0c73-11eb-83b5-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: kremlin.ru

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал действующего главу республики Сооронбая Жээнбекова сложить свои полномочия.

Сооронбай Жээнбеков должен немедленно подать в отставку, как и обещал (премьер-министру — NEWS.ru) Садыру Жапарову, — цитирует РИА Новости выдержку из заявления экс-президента.

Атамбаев считает, что после массовых протестов 5 октября лидеры оппозиции в стране начали активно конфликтовать друг с другом и упустили момент, когда президент начал укреплять свои позиции.

Очевидно, что Сооронбай Жээнбеков втёрся в доверие популярного в народе политика Садыра Жапарова, который был при его поддержке избран 10 октября премьер-министром... Дай бог, чтобы у Садыра всё получилось, — отмечает бывший глава республики.

Протесты в Бишкеке начались после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 12 октября президент Киргизии повторно ввёл в столице страны режим ЧП.

Новый состав кабмина Киргизии во главе с Жапаровым был утверждён парламентом страны 10 октября. Отмечалось, что в случае ухода президента в отставку его полномочия временно перейдут к новому премьер-министру.