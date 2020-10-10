Парламент Киргизии утвердил новый состав кабмина во главе с Жапаровым

https://static.news.ru/photo/1f6979ce-0b00-11eb-9740-fa163e074e61_660.jpg Садыр Жапаров Фото: Садыр Жапаров/facebook.com

Киргизский парламент утвердил новый состав кабмина во главе с Садыром Жапаровым. За его кандидатуру и предложенные им состав правительства и программу единогласно проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.

Кандидатура Жапарова на пост премьер-министра страны была единственной, которую обсуждал законодательный орган во время внеочередного заседания в государственной резиденции «Ала-Арча», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 6 октября Верховный суд Киргизии отменил приговор Садыру Жапарову, которого протестующие освободили из тюрьмы, где он сидел за захват заложника. В этот же день парламент проголосовал за назначение Жапарова новым премьер-министром республики.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.