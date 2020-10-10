Президент Киргизии повторно ввёл режим ЧП в Бишкеке

На территории Бишкека повторно введён режим ЧП. Решение об этом во второй раз принял президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, сообщили 12 октября представители пресс-службы главы государства.
Данное решение президент принял в связи с тем, что парламент в течение трёх дней не рассмотрел вопрос о ранее введённом режиме, — цитирует пресс-службу Жээнбекова ТАСС.
Протесты в Бишкеке начались после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.
Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования.
Как писал NEWS.ru, новый глава правительства Киргизии Садыр Жапаров заявил, что президент может покинуть свой пост в ближайшие дни.