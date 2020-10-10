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Президент Киргизии повторно ввёл режим ЧП в Бишкеке

10:54, 12 октября 2020
Фото: BakytTorogeldi/tiktok.com

На территории Бишкека повторно введён режим ЧП. Решение об этом во второй раз принял президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, сообщили 12 октября представители пресс-службы главы государства.

Данное решение президент принял в связи с тем, что парламент в течение трёх дней не рассмотрел вопрос о ранее введённом режиме, — цитирует пресс-службу Жээнбекова ТАСС.

Протесты в Бишкеке начались после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования.

Как писал NEWS.ru, новый глава правительства Киргизии Садыр Жапаров заявил, что президент может покинуть свой пост в ближайшие дни.

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