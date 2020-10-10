Президент Киргизии повторно ввёл режим ЧП в Бишкеке

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В столице Азербайджана прошли похороны солдата, который был выходцем из России. Житель Баку с российскими корнями Денис Пронин погиб в боях в рамках конфликта в Нагорном Карабахе.

Денис записался на фронт добровольцем, поскольку не мог смириться с несправедливостью, которая длится на протяжении около тридцати лет. Отмечается, что он хотел быть причастным к освобождению Карабаха. Погибшему был 31...