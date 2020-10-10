Новый премьер Киргизии назвал сроки ухода Жээнбекова с поста президента

https://static.news.ru/photo/1e34ee12-0b0a-11eb-9a3a-fa163e074e61_660.jpg Садыр Жапаров Фото: EPA/ТАСС

Новый глава правительства Киргизии Садыр Жапаров заявил, что президент республики Сооронбай Жээнбеков может покинуть свой пост в ближайшие дни.

Президент говорил, что после утверждения нового состава правительства и завершения всех связанных с этим процедур он намерен подать в отставку в течение двух-трёх дней, — цитирует премьера РИА Новости.

По словам вице-спикера парламента страны Мирлана Бакирова, в случае отставки президента его обязанности временно будет исполнять глава правительства. Он пояснил, что в соответствии с конституцией страны это должен делать спикер парламента. Однако поскольку он тоже подал в отставку, полномочия переходят к премьеру, писал NEWS.ru.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.