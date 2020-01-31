Президент вторично за последние несколько месяцев жёстко высказался о недопустимости хамства со стороны чиновников, которых за проявление неуважения к согражданам следует-де наказывать куда строже лиц, к власти непричастных. Собственно, уже почти год масс-медиа и так акцентировали внимание на проявлении несдержанности низовыми слугами народа, которые то заявляли, что рожать страна никого не просила, то уверяли, что жизнь на кефире и «макарошках» может быть вполне счастливой. Однако после отставки чувашского губернатора, который схамил, как на заказ, противоборство чиновничьему барству и развязности вышло на качественно новый уровень. Заодно было доказано, что и партбилет «Единой России» не просто дежурный атрибут высокопоставленного сановника, а гарантия чиновничьей нравственности. Исключат из партии, исключат и из политики.

При этом, конечно, не следует забывать и о законопроекте, внесённом сенатором Андреем Клишасом, об оскорблении власти, и о новых предложениях об усилении контроля за оскорблениями и за так называемой фейковой информацией в Интернете. Так что и власти, и рядовых граждан призывают уже силой разрабатываемых законов (а президент раздал вполне конкретные поручения) общаться друг с другом уважительно. Одним не следует обзывать жителей своего региона «шелупонью», как это сделал архангельский губернатор Игорь Орлов, кстати, он так за своё красноречие и не ответил. Других — не использовать в соцсетях нецензурных выражений, даже если ваш автомобиль серьёзно пострадал по причине очередной колдобины на дороге.

Другое дело, что мы страна крайностей. Как бы сейчас вдохновлённые президентским суровым посланием начальники на местах не бросились бы ради отчётности искать и искоренять хамство даже там, где его проявление весьма сомнительно. Но, как говорится, призвали бороться с явлением, которое ещё 80 лет назад обозвали комчванстовм, — будем бороться. Вот в Керчи покарали местных депутатов, которые поздравили блокадников, вручив им памятные медали, сувениры и, как было объявлено, «батоны белого хлеба». Потом, правда, выяснилось, что подарили-то вкусные пироги с мясом и картошкой. Но «батоны» были объявлены святотатством, издевательством над исторической памятью. И неловкость «тёток в шубах» была быстро возведена в ранг морального уродства. Всё вышло очень удачно для крымских властей, за которыми числится сейчас уйма разных просчётов, — только призвали, а мы уже нашли виноватых. Достойно отреагировали. А что было бы, если бы женщины принесли ветеранам торты? Кондитерские изделия также сочли бы отягчающим обстоятельством?

Да и как бы под разного рода громкие разоблачения реального или мнимого хамства не ушли на второй информационный план противодействие чиновничьей коррупции, борьба с разного рода комбинациям по распилу и откатам. Другими словами явления, компрометирующие власть в глазах избирателя куда сильнее, чем просто чиновничье недомыслие и распущенность. А то ведь мы знаем, как ловко иногда используют известный приём с криками «держи вора». То есть в нашем случае «держи хама»!