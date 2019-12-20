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22 декабря в Большом порту Санкт-Петербурга происходила выгрузка обеднённого урана с судна «Михаил Дудин» для дальнейшей отправки в Свердловскую область. Превышения радиационного фона при транспортировке сырья обнаружено не было, сообщили депутаты Заксобрания города и члены Общественного совета Росатома по итогам посещения порта и лично проведённой проверки. У контейнера был зафиксирован радиационный фон на уровне 0,2 микрозиверта в час.

Фон рядом с контейнером на расстоянии чуть меньше метра был в 8 раз меньше, чем у «Медного всадника», по словам председателя постоянной комиссии по экологии и природопользованию Марии Щербаковой.

Мы здесь не видим никакой опасности для города, для этого района и для жителей, — сказал журналистам председатель правления эколого-правового центра «Беллона» Александр Никитин.

Обеднённый уран ввозится в Россию из других стран не на захоронение, а на обогащение. Полученный в результате обогащённый уран поставляют на экспорт. Росатом переводит материал, который остаётся после обогащения, в химически безопасную форму оксида урана.

Ранее NEWS.ru писал, что ФРГ отправила в Россию очередную партию обеднённого урана в 12 тысяч тонн. На уральском заводе материал ждёт переработка и дальнейшее обогащение для экспорта.