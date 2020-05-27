Депутат Госдумы Ирина Гусева надеется с помощью обращения в Генпрокуратуру защитить свои честь и достоинство. Она явно нервничает. Политика, входящего в госдумовскую партию власти, возмутил тот факт, что со ссылкой на её имя в массмедиа распространили информацию о якобы готовящихся перестановках в верхах: мол, Дмитрий Медведев покинет пост главы «Единой России» и, соответственно, своё кресло в Совбезе и займёт место Вячеслава Володина в нижней палате парламента. Спикер же Госдумы будет переведён на другую работу.

Ирина Гусева, которая в своё время динамично сменила принадлежность к компартии на членство в «Единой России», уже становилась жертвой медийного скандала, когда её несогласие с отменой НДФЛ для малообеспеченных граждан истолковали так, словно она сравнила их с уголовниками, отсидевшими срок, ни дня не работавшими, а теперь требующими себе льгот. Но сейчас дело куда серьёзнее. Запахло не социал-дарвинизмом, а самой настоящей большой политикой. Фактически её подставили, заодно приписав и намерение стать новым идеологом всей партии, то есть присвоив статус, который слабо вяжется со всей её карьерной провинциальной предысторией. А значит, спровоцировали на столкновение с действующими партийными идеологами.

Естественно, Генпрокуратуре предстоит разобраться, откуда ноги растут у очередного информационного вброса. Проблема, однако, в том, что информация, или скорее всё-таки дезинформация, упала на хорошо подготовленную почву. В среде разного рода политологов и толкователей кремлёвских знаков и примет давно ждут серьёзных кадровых перемен.

Ирина Гусева duma.gov.ru

А тут многие наблюдатели истолковали резкое заявление Вячеслава Володина о том, что оппозиционные политики, некоторые журналисты и блогеры поддерживают связь с американскими Госдепом и ЦРУ, как не только предупреждение скорее определённым политикам как раз из истеблишмента, но и как проявление его личной нервозности. Потому-де спикер предпринял некие превентивные действия. А это, мол, косвенный признак подковёрных политических процессов в самых верхах. Заговорили о возможном перемещении Володина в правительство на пост вице-премьера и о том, что в результате он может лишиться во многом ключевой позиции в момент столь долгожданного для многих трансфера власти, оказавшись в комфортном, но мало что решающем положении.

А уж о том, что Дмитрий Медведев в последнее время становится всё более формальным шефом партии власти и что его предложения и инициативы всё чаще просто игнорируются, не говорил только ленивый аналитик. Некоторые даже употребляли новомодный термин «токсичен» в отношении его влияния в целом на популярность и авторитет «Единой России», которой крайне необходимы новые идеи и лидеры общественного мнения во главе. А тут ещё и Николай Патрушев отметил, что средства, выделенные на реализацию нацпроектов, сердцевину президентского курса, во многом не доходят до исполнения и растворяются по пути. И в этом также увидели признак разрушения прежнего консенсуса элит. Да плюс объективные сложности с проведением, наконец, общенародного голосования по поправкам к Конституции, которое в идеале должно стать основой нового общественного договора власти и народа.

Словом, все ждут перемен и решительных шагов по обновлению нашего политического пейзажа. И тут уже даже неважно, было ли то тайное заседание фракции «Единой России», о котором якобы поведала депутат Гусева, или всё это чистой воды выдумка.

К слову, по прошествии нескольких дней подозревают, что за вбросом может стоять нынешняя администрация Волгоградской области, опасающаяся усиления влияния своей землячки. Губернаторы ныне не гвоздями к своим креслам прибиты. А позиции волгоградского губернатора Андрея Бочарова уж не столь крепки. Кому нужны земляки-соперники? Впрочем, это уже дело Генеральной прокуратуры.