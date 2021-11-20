Депутат Госдумы Шеремет: армии США не по зубам прорвать оборону Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что ни одной армии, в том числе американской, не по зубам прорвать оборону Крыма и вторгнуться на полуостров. По его словам, Россия обладает современным вооружением, аналогов которому нет ни в одной стране, поэтому любой агрессор будет незамедлительно уничтожен на подступах к границам, сообщает РИА Новости.

Да и не станут американцы лезть на рожон, для этого у них есть вассалы в лице других государств. Американцы преуспели в умении загребать жар чужими руками, — отметил парламентарий.

По словам Шеремета, Вашингтон продолжает создавать точки напряжения вместо того, чтобы объединиться с другими государствами для решения глобальных проблем. Он убеждён, что пришло время лидерам ведущих стран мира обозначить «красные линии», за которые никто не должен заходить ради будущего нашей планеты.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что действия стран Запада в Чёрном море выходят за определённые рамки. На расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, которые несут очень серьёзное оружие. Западные партнёры очень поверхностно относятся к российским предостережениям и словам о «красных линиях», в том числе когда проводят учения непосредственно у границ РФ. Но предупреждения Москвы производят определённый эффект, отметил глава государства.